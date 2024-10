Постпредство Ирана при ООН отреагировало на распространение лжи и психологические операции Израиля против Ирана

«Мы считаем израильский режим преступным, античеловеческим и лживым, и не придаем никакого значения его иллюзиям», - заявил в субботу вечером по местному времени представитель иранской миссии.

«Они давно распространяют ложные сведения, фабрикуют поддельные документы и проводят обманные психологические операции», - добавил он.

В субботу, в ответ на запросы The New York Times и The Wall Street Journal относительно получения израильским режимом доступа к документам, свидетельствующим об осведомленности Ирана об операции 7 октября, постпредство Ирана при ООН заявило, что эти документы являются подделкой и не имеют никакой ценности.