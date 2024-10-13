13 окт. 2024 г., 12:31
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Постпредство Ирана при ООН отреагировало на распространение лжи и психологические операции Израиля против Ирана

13 окт. 2024 г., 12:31
??????? ID: 85626324
Постпредство Ирана при ООН отреагировало на распространение лжи и психологические операции Израиля против Ирана

Нью-Йорк, 13 октября, ИРНА – Мы считаем израильский режим преступным, антигуманным и лживым, и не придаем никакого значения его иллюзиям. Такое заявление сделало постоянное представительство Ирана при ООН в интервью The Washington Post в связи с распространением ложной информации, психологическими операциями, фальсификацией документов сионистским режимом и его заявлениями о том, что ХАМАС запросил у Ирана $500 млн.

«Мы считаем израильский режим преступным, античеловеческим и лживым, и не придаем никакого значения его иллюзиям», - заявил в субботу вечером по местному времени представитель иранской миссии.

«Они давно распространяют ложные сведения, фабрикуют поддельные документы и проводят обманные психологические операции», - добавил он.

В субботу, в ответ на запросы The New York Times и The Wall Street Journal относительно получения израильским режимом доступа к документам, свидетельствующим об осведомленности Ирана об операции 7 октября, постпредство Ирана при ООН заявило, что эти документы являются подделкой и не имеют никакой ценности.

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