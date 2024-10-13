Бойцы Сопротивления атаковали израильские военные, пытавшиеся проникнуть в поселение Рамие

Движение "Хезболла" сообщило, что в 3:45 утра в воскресенье бойцы Сопротивления осуществили подрыв взрывного устройства среди группы военнослужащих Армии обороны Израиля.

Впоследствии силы Сопротивления вступили в боестолкновение с этой группой израильских военных, которые пытались проникнуть в поселение Рамие. В результате столкновения несколько израильских военнослужащих были убиты и ранены. Согласно заявлению "Хезболлы", боевые действия продолжаются.

В другом заявлении "Хезболла" сообщила об артиллерийском обстреле, произведенном силами Сопротивления по группе военнослужащих противника на территории базы, расположенной в Тель-Шаар на севере Палестины.