13 окт. 2024 г., 09:57
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85626038
T T
2 Persons

????

Бойцы Сопротивления атаковали израильские военные, пытавшиеся проникнуть в поселение Рамие

13 окт. 2024 г., 09:57
??????? ID: 85626038
Бойцы Сопротивления атаковали израильские военные, пытавшиеся проникнуть в поселение Рамие

Тегеран, 13 октября, ИРНА – После подрыва бомбы среди военнослужащих израильской армии, cилы Cопротивления в Ливане вступили с ними в боестолкновение, в результате которого ряд израильских солдат были убиты и ранены.

Движение "Хезболла" сообщило, что в 3:45 утра в воскресенье бойцы Сопротивления осуществили подрыв взрывного устройства среди группы военнослужащих Армии обороны Израиля.

Впоследствии силы Сопротивления вступили в боестолкновение с этой группой израильских военных, которые пытались проникнуть в поселение Рамие. В результате столкновения несколько израильских военнослужащих были убиты и ранены. Согласно заявлению "Хезболлы", боевые действия продолжаются.

В другом заявлении "Хезболла" сообщила об артиллерийском обстреле, произведенном силами Сопротивления по группе военнослужащих противника на территории базы, расположенной в Тель-Шаар на севере Палестины.

2 Persons

????

??? ???????????

You are replying to: .