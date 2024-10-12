Хезболла нанесла новые удары по военным базам Израиля

В заявлении, сделанном в субботу, «Хезболла» заявила, что группы сопротивления атаковали скопление сионистских сил в Балиде в 10:00 по местному времени.

«Хезболла» также объявила о нанесении еще одного ракетного удара по оккупированному району Табрия в 10:30.

Движение добавило, что его силы также нанесли удар по еще одному скоплению сионистских сил в Матле позднее в тот же день.

Бойцы исламского сопротивления Ливана также заявили, что несколько они нанесли удар по заводу по производству взрывчатых веществ сионистского режима на юге района Хайфы на севере оккупированных территорий.