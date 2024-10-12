12 окт. 2024 г., 19:22
Journalist ID: 2177
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Хезболла нанесла новые удары по военным базам Израиля

12 окт. 2024 г., 19:22
??????? ID: 85625681
Хезболла нанесла новые удары по военным базам Израиля

Тегеран, 12 октября. ИРНА — Ливанское движение «Хезболла» сообщило, что нанесло новые ракетные удары по военным базам в северных частях оккупированных Израилем территорий.

В заявлении, сделанном в субботу, «Хезболла» заявила, что группы сопротивления атаковали скопление сионистских сил в Балиде в 10:00 по местному времени.

«Хезболла» также объявила о нанесении еще одного ракетного удара по оккупированному району Табрия в 10:30.

Движение добавило, что его силы также нанесли удар по еще одному скоплению сионистских сил в Матле позднее в тот же день.

Бойцы исламского сопротивления Ливана также заявили, что несколько они нанесли удар по заводу по производству взрывчатых веществ сионистского режима на юге района Хайфы на севере оккупированных территорий.

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