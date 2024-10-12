Хезболла нанесла новые удары по военным базам Израиля

В заявлении, сделанном в субботу, «Хезболла» заявила, что группы сопротивления атаковали скопление сионистских сил в Балиде в 10:00 по местному времени.
«Хезболла» также объявила о нанесении еще одного ракетного удара по оккупированному району Табрия в 10:30.
Движение добавило, что его силы также нанесли удар по еще одному скоплению сионистских сил в Матле позднее в тот же день.
Бойцы исламского сопротивления Ливана также заявили, что несколько они нанесли удар по заводу по производству взрывчатых веществ сионистского режима на юге района Хайфы на севере оккупированных территорий.
??? ???????????