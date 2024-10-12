Галибаф: Иран готов помочь погибшим и раненым в ливанской войне через воздушный коридор

Галибаф после встречи со спикером ливанского парламента "Набией Бари" в беседе с журналистами выразил соболезнования народу и правительству Ливана в связи с мученической смертью Хасана Насраллы и ряда угнетенных людей Ливана.

«Во время сегодняшней поездки в Бейрут я передал привет нации иранскому правительству и парламенту, и особенно послание Верховного лидера из Тегерана народу Ливана. Будьте уверены, что Исламская Республика Иран поддержит ливанский народ и правительство, а также сопротивление в этой сложной ситуации», подчеркнул спикер парламента.