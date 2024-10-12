12 окт. 2024 г., 17:34
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Новости ID: 85625615
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Галибаф: Иран готов помочь погибшим и раненым в ливанской войне через воздушный коридор

12 окт. 2024 г., 17:34
Новости ID: 85625615
Галибаф: Иран готов помочь погибшим и раненым в ливанской войне через воздушный коридор

Тегеран, 12 октября. ИРНА — Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что народ и правительство Ирана готовы под контролем правительства этой страны, как можно скорее, передать гумпомощь через воздушный коридор, чтобы помочь перемещенным и истерзанным войной людям Ливана

Галибаф после встречи со спикером ливанского парламента "Набией Бари" в беседе с журналистами  выразил соболезнования народу и правительству Ливана в связи с мученической смертью Хасана Насраллы и ряда угнетенных людей Ливана.

«Во время сегодняшней поездки в Бейрут я передал привет нации иранскому правительству и парламенту, и особенно послание Верховного лидера из Тегерана народу Ливана. Будьте уверены, что Исламская Республика Иран поддержит ливанский народ и правительство, а также сопротивление в этой сложной ситуации», подчеркнул спикер парламента.

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