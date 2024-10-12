Спикер парламента Ирана посетил разбомбленные районы Бейрута

Галибаф прибыл в Бейрут в субботу утром по приглашению своего ливанского коллеги Набиха Берри.
После встречи с премьер-министром Ливана Наджибом Микати он посетил пригород Бейрута, подвергшийся бомбардировке сионистским режимом.
Галибаф также посетил западный район Бейрута Баста, который подвергся бомбардировке военных самолетов сионистского режима.
Обращаясь к журналистам среди руин зданий, разрушенных израильскими авиаударами, Галибаф сказал: «Я спросил жителей этого региона, что с ними случилось, и они упомянули о бомбардировках этого района сионистским режимом, хотя все они ливанцы и мусульмане.
Касаясь нынешней ситуации в Ливане, он подчеркнул, что, несомненно, Исламская Республика Иран продолжает поддерживать палестинский и ливанский народы.
Он также заявил, что забота об угнетенных и перемещенных лицах в этом регионе является одной из их обязанностей.
Галибаф подтвердил, что все исламские страны должны осудить преступления, совершенные сионистским режимом.
Он сообщил журналистам, что встретится с ливанскими официальными лицами, чтобы передать послание Верховного лидера Ирана, а также официальных лиц и народа о том, что Исламская Республика солидарна с ливанским народом, правительством и сопротивлением.
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