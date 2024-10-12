12 окт. 2024 г., 17:01
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85625594
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Спикер парламента Ирана посетил разбомбленные районы Бейрута

12 окт. 2024 г., 17:01
Новости ID: 85625594
Спикер парламента Ирана посетил разбомбленные районы Бейрута

Тегеран, 12 октября. ИРНА — Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф посетил разбомбленные районы Бейрута.

Галибаф прибыл в Бейрут в субботу утром по приглашению своего ливанского коллеги Набиха Берри.

После встречи с премьер-министром Ливана Наджибом Микати он посетил пригород Бейрута, подвергшийся бомбардировке сионистским режимом.

Галибаф также посетил западный район Бейрута Баста, который подвергся бомбардировке военных самолетов сионистского режима.

Обращаясь к журналистам среди руин зданий, разрушенных израильскими авиаударами, Галибаф сказал: «Я спросил жителей этого региона, что с ними случилось, и они упомянули о бомбардировках этого района сионистским режимом, хотя все они ливанцы и мусульмане.

Касаясь нынешней ситуации в Ливане, он подчеркнул, что, несомненно, Исламская Республика Иран продолжает поддерживать палестинский и ливанский народы.

Он также заявил, что забота об угнетенных и перемещенных лицах в этом регионе является одной из их обязанностей.

Галибаф подтвердил, что все исламские страны должны осудить преступления, совершенные сионистским режимом.

Он сообщил журналистам, что встретится с ливанскими официальными лицами, чтобы передать послание Верховного лидера Ирана, а также официальных лиц и народа о том, что Исламская Республика солидарна с ливанским народом, правительством и сопротивлением.

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