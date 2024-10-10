Арагчи: Иран готов принять более жесткие меры против агрессии Израиля

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в письме, адресованном своим коллегам по всему миру.

В своем письме, Арагчи назвал преступные действия израильского режима серьезной угрозой региональному и международному миру и безопасности и ярким примером военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида.

"Безграничный иммунитет израильского режима привел к расширению его агрессии и широкомасштабным нападениям на Ливан, особенно посредством масштабных воздушных атак на жилые районы с использованием американских минометных бомб, а также неспособности Совета Безопасности выполнить свои обязанности придали смелости воинственным лидерам этого режима продолжать свои постоянные преступления", говорится в письме Арагчи.

В этом письме Арагчи также объяснил причины операции вооруженных сил Исламской Республики Иран в соответствии с реализацией неотъемлемого права на самооборону в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Он напомнил, что после длительного периода сдержанности, направленного на обеспечение возможности прекращения огня в секторе Газа Иран нанес удар по военным объектам и технике сионистского режима. Иранский министр расценил это действие как проявление ответственного подхода Ирана к международному миру и безопасности.

"В случае необходимости Исламская Республика полностью готова принять все более сильные оборонительные меры против любой агрессии и не оставляет никаких сомнений на этот счет", отметил министр.

Он подчеркнул необходимость коллективных дипломатических усилий, чтобы остановить агрессию и преступления израильского режима, и призвал членов международного сообщества принять немедленные и решительные меры, чтобы остановить нападения и убийства невинных людей в секторе Газа и Ливане. Арагчи также призвал немедленно решить тяжелую гуманитарную ситуацию, добиться прекращения огня и облегчить оказание чрезвычайной и гуманитарной помощи в Газе и Ливане.

Министр иностранных дел Ирана также направил отдельные письма Верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и главе Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяне Сполярич-Эггер, выразив глубокую обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Газе и Ливане. «Атаки израильского режима нанесли удар не только по людям, местам и гражданской инфраструктуре, но и по всем гуманитарным принципам", подчеркнул он.

"Ожидается, что международные гуманитарные организации, в том числе Международный комитет Красного Креста как хранитель международного гуманитарного права и Верховный комиссар по делам беженцев как защитник беженцев, предпримут эффективные, немедленные, значимые и пропорциональные действия в ответ на гуманитарный кризис в регион Западной Азии, а также мобилизовать международную помощь и устранить препятствия на пути ее доставки в районы, пострадавшие от войны израильского режима", говорится в письме.

Глава иранской дипломатии также направил отдельное письмо, Генеральному секретарю Организации исламского сотрудничества Хоссейну Ибрахиму Таха. В нем Арагчи указав на недавнюю встречу с ним в Нью-Йорке, напомнил продолжение и эскалацию преступлений сионистского режима и ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и Ливане из-за масштабных воздушных атак сионистского режима на эти районы. Он призвал к немедленному созыву внеочередной встречи лидеров Организации исламского сотрудничества, чтобы решить этот вопрос и подумать о практическое решение, которое поможет невинному населению Газы и Ливана.