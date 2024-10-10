10 окт. 2024 г., 17:36
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Иран и Оман провели совместные военно-морские учения

10 окт. 2024 г., 17:36
??????? ID: 85623962
Иран и Оман провели совместные военно-морские учения

Тегеран, 10 октября. ИРНА — Военно-морские силы (ВМС) Ирана и Омана провели совместные военно-морсеие учения в водах северной части Индийского океана и Ормузского пролива.

Совместные поисково-спасательные учения военно-морских сил Исламской Республики Иран и Омана прошли на основе оперативных планов морского базирования, проводимые ВМС Султаната Оман  с участием эсминцев военно-морских сил армии Исламской Республики Иран и Корпуса стражей исламской революции, а также надводные и летные боевые подразделения ВМС Омана в водах северной части Индийского океана и Ормузского пролива.

Учение прошли в целях повышения боеготовности и реализации договоренностей, достигнутых по сценариям морской безопасности в совместных комиссиях военной дружбы Исламской Республики Иран и Султаната Оман, с участием иранского эсминца «Джамаран» и два боевых корабля Военно-морские силы КСИР, а также морских и воздушных подразделений ВМС Султаната Оман.

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