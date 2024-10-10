Иран и Оман провели совместные военно-морские учения

Совместные поисково-спасательные учения военно-морских сил Исламской Республики Иран и Омана прошли на основе оперативных планов морского базирования, проводимые ВМС Султаната Оман с участием эсминцев военно-морских сил армии Исламской Республики Иран и Корпуса стражей исламской революции, а также надводные и летные боевые подразделения ВМС Омана в водах северной части Индийского океана и Ормузского пролива.

Учение прошли в целях повышения боеготовности и реализации договоренностей, достигнутых по сценариям морской безопасности в совместных комиссиях военной дружбы Исламской Республики Иран и Султаната Оман, с участием иранского эсминца «Джамаран» и два боевых корабля Военно-морские силы КСИР, а также морских и воздушных подразделений ВМС Султаната Оман.