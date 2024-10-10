10 окт. 2024 г., 16:29
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Новости ID: 85623914
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Движение неприсоединения осудило преступления Израиля в секторе Газа и Ливане

10 окт. 2024 г., 16:29
Новости ID: 85623914
Движение неприсоединения осудило преступления Израиля в секторе Газа и Ливане

Тегеран, 10 октября. ИРНА — Движение неприсоединения (ДН) осудило преступления Израиля в секторе Газа и Ливане, вновь заявив о своей поддержке прав людей обеих стран.

Движение неприсоединения  выступило с заявлением в четверг на 107-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которое состоялось 8-11 октября в Гааге, Нидерланды.

Движение выразило серьезную обеспокоенность многочисленными докладами ООН об использовании Израилем запрещенного на международном уровне оружия в секторе Газа и Ливане и призвало ОЗХО принять меры для защиты людей в этих странах.

ДН также призвало Израиль соблюдать резолюцию 2735 Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа.

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