Движение неприсоединения осудило преступления Израиля в секторе Газа и Ливане

Движение неприсоединения выступило с заявлением в четверг на 107-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которое состоялось 8-11 октября в Гааге, Нидерланды.

Движение выразило серьезную обеспокоенность многочисленными докладами ООН об использовании Израилем запрещенного на международном уровне оружия в секторе Газа и Ливане и призвало ОЗХО принять меры для защиты людей в этих странах.

ДН также призвало Израиль соблюдать резолюцию 2735 Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа.