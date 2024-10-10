10 окт. 2024 г., 13:59
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Крупный пожар в Тель-Авиве

10 окт. 2024 г., 13:59
??????? ID: 85623807
Крупный пожар в Тель-Авиве

Тегеран, 10 октября. ИРНА — СМИ сообщили, что крупный пожар вспыхнул в складском комплексе в районе Флорентин в Тель-Авиве.

Израильские СМИ сообщили о масштабном пожаре в Тель-Авиве, но не назвали причину.

В складском помещении на улице Рабейну Хананэль в южном Тель-Авиве начался пожар, черный густой дым распространяется над городом. 

СМИ также сообщили об аресте нескольких молодых людей на оккупированных территориях по обвинению в подготовке взрыва коммерческого комплекса в Тель-Авиве.

В то же время сионистские СМИ сообщили, что несколько человек получили ранения в ходе вооруженной операции с применением холодного оружия в районе Пардес Ханна-Каркур в Хайфе.

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