Химическое оружие Израиля представляет собой серьезную угрозу международной безопасности

Об этом заявил посол , и постоянный представитель Ирана в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) во время выступления на 105-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.

"Политическая и военная поддержка заставила израильский режим еще раз повторить свое варварство в нападениях на Ливан и Газу, бомбардируя населенные пункты, гражданское население и вытесняя население этих двух стран", сказал Фараджванд.

"Ссылаясь на опубликованные сообщения об использовании сионистским режимом химического оружия и обедненного урана в нападениях на Ливан, он предупредил, что террористический режим Израиля, помимо нарушения международного права, использует в войне белый фосфор и другое запрещенное оружие.

Посол Ирана в Нидерландах попросил Организацию по запрещению химического оружия следить за развитием событий в Газе и Ливане. "Цель создания мира, свободного от химического оружия, не будет достигнута, если те, кто не ратифицировал Конвенцию, не присоединятся к ней, особенно сионистский режим, у которого обширные планы по производству, разработке и использованию химического оружия", подчеркнул посол.