Аракчи: Надеемся, что наши переговоры в Саудовской Аравии приведут к миру в регионе

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, прибывший сегодня, в четверг, днем в Саудовскую Аравию для встречи и переговоров с саудовскими властями, по прибытии в Эр-Рияд, касаясь целей своего визита, заявил: «Наши отношения с Саудовской Аравией развиваются и движутся в правильном направлении».

Он сказал, что целью его визита являются переговоры по региональным вопросам и происходящим в регионе событиям, в Ливане, в Газе, и преступлениям, которые совершает израильский режим, беженцам, которые сейчас находятся в Ливане, и способам оказания им помощи.

Министр иностранных дел подчеркнул: «Обсуждение региональных вопросов является главной целью моего визита, хотя по двусторонним вопросам мы обязательно обратимся к ним в отдельной поездке».

В заключение Аракчи отметил: «Мы надеемся, что эти переговоры приведут к улучшению ситуации в Палестине, Ливане и к миру в регионе».