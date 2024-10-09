9 окт. 2024 г., 16:45
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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КСИР: генерал Каани в ближайшие дни получит орден «Фатех»

9 окт. 2024 г., 16:45
??????? ID: 85623073
КСИР: генерал Каани в ближайшие дни получит орден «Фатех»

Тегеран, 9 октября, ИРНА - Советник командующего Корпуса стражей иранской революции заявил, что командующий силами «Аль-Кудс» генерал Каани находится в добром здравии и в ближайшие дни получит из рук Верховного лидера орден «Фатех».

Советник командующего Корпусом стражей иранской революции, генерал Эбрагим Джаббари, сегодня, в среду, заявил журналистам на полях международной конференции «Права человека в США с точки зрения Верховного лидера», что командующий силами «Аль-Кудс» генерал Каани здоров и в ближайшие дни получит от верховного лидера орден «Фатех».

Отвечая на вопрос о заявлении заместителя генерального секретаря Хезболлы шейха Наима Касима, сделанном во вторник, он сказал:  «Высказывания Наима Касима из Ливана говорят о приближающейся победе, успехе и всё большей готовности».  Советник добавил, что Касим заявил о том, что если были какие-либо недостатки или слабости, то они устранены.

Генерал Джаббари также прокомментировал ночные израильские удары по Сирии, заявив, что среди пострадавших не было иранцев.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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