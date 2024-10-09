КСИР: генерал Каани в ближайшие дни получит орден «Фатех»

Советник командующего Корпусом стражей иранской революции, генерал Эбрагим Джаббари, сегодня, в среду, заявил журналистам на полях международной конференции «Права человека в США с точки зрения Верховного лидера», что командующий силами «Аль-Кудс» генерал Каани здоров и в ближайшие дни получит от верховного лидера орден «Фатех».

Отвечая на вопрос о заявлении заместителя генерального секретаря Хезболлы шейха Наима Касима, сделанном во вторник, он сказал: «Высказывания Наима Касима из Ливана говорят о приближающейся победе, успехе и всё большей готовности». Советник добавил, что Касим заявил о том, что если были какие-либо недостатки или слабости, то они устранены.

Генерал Джаббари также прокомментировал ночные израильские удары по Сирии, заявив, что среди пострадавших не было иранцев.