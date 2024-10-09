Ни один из военных советников КСИР не погиб в результате операции Израиля в Сирии прошлой ночью: КСИР

В среду в эксклюзивном интервью ИРНА заместитель начальника отдела связей с общественностью и пропаганды сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции заявил, что советники Корпуса в Сирии находятся в добром здравии.

Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдается стабильная и устойчивая ситуация, а также синергия между советниками и командным центром фронта сопротивления.

Заместитель начальника отдела связей с общественностью сил «Кудс» добавил, что военно-стратегическая линия израильского режима в период операции «Буря Аль-Аксы» и в последние месяцы основана на трех принципах: «целенаправленное убийство, бомбардировка воздушных объектов и офисов сопротивления» и создание паники с помощью психологических операций. В этих условиях израильский режим нацеливается как на самих бойцов сопротивления, так и на их сторонников, чтобы ослабить их».

Он подчеркнул, что ни один из командиров КСИР не находился в здании, которое было атаковано прошлой ночью. Поэтому все заявления по этому поводу являются слухами.