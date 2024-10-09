9 окт. 2024 г., 14:48
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Аракчи посетит Саудовскую Аравию для проведения дипломатических консультаций по прекращению "геноцида", совершаемого Израилем

9 окт. 2024 г., 14:48
??????? ID: 85622943
Аракчи посетит Саудовскую Аравию для проведения дипломатических консультаций по прекращению "геноцида", совершаемого Израилем

Тегеран, 9 октября, ИРНА - министр иностранных дел Ирана, Аббас Аракчи, отправится в Саудовскую Аравию для проведения дипломатических консультаций по прекращению «геноцида», совершаемого Израилем.

Как заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в своем аккаунте в социальной сети X, Аракчи посетит Саудовскую Аравию для консультаций и координации действий с целью прекращения преступлений израильского режима. 

Багаи подчеркнул, что цель визита — прекращение «геноцида» и агрессии Израиля, а также смягчение страданий жителей Газы и Ливана.  

Он добавил: «Геноцид и агрессия должны быть остановлены».

Представитель МИД также отметил решимость Ирана укреплять отношения с соседями для обеспечения стабильности, безопасности и развития экономического сотрудничества на благо всех народов региона.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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