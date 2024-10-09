Аракчи посетит Саудовскую Аравию для проведения дипломатических консультаций по прекращению "геноцида", совершаемого Израилем

Как заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в своем аккаунте в социальной сети X, Аракчи посетит Саудовскую Аравию для консультаций и координации действий с целью прекращения преступлений израильского режима.

Багаи подчеркнул, что цель визита — прекращение «геноцида» и агрессии Израиля, а также смягчение страданий жителей Газы и Ливана.

Он добавил: «Геноцид и агрессия должны быть остановлены».

Представитель МИД также отметил решимость Ирана укреплять отношения с соседями для обеспечения стабильности, безопасности и развития экономического сотрудничества на благо всех народов региона.