"Хезболла" нанесла ракетный удар по Хайфе и газовой платформе "Левиафан"

Израильские СМИ сообщили о запуске как минимум 10 ракет со стороны "Хезболлы". По их данным, в результате сегодняшних атак "Хезболлы" сирены воздушной тревоги прозвучали от Хайфы до Кесарии.

14-й телеканал израильского телевидения также сообщил об активации системы противоракетной обороны "Праща Давида" с целью перехвата двух ракет, запущенных из Ливана в район Хайфы.

Согласно информации сайта Walla, "Хезболла" сегодня утром выпустила ракеты по газовой платформе "Левиафан" Израиля.

Операция "Хезболлы" была осуществлена в ответ на последовательные агрессивные действия сионистского режима на район Дахия на юге Бейрута, а также на южные районы Ливана и долину Бекаа.