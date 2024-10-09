Иран: Лондон должен использовать свое влияние для пресечения преступлений Израиля, а не выдвигать безосновательные обвинения

Эсмаил Багаи в четверг полностью отверг утверждения британского чиновника безопасности против Исламской Республики Иран и осудил повторение этих утверждений в течение последних двух лет без каких-либо доказательств.

Он напомнил о неоднократном использовании британскими властями слова «потенциально» при описании сфабрикованных обвинений против Ирана, и назвал действия британских спецслужб по обвинению Исламской Республики Иран частью искусственной политики «враждебности» и искажения общественного мнения о роли правительства Великобритании в продолжающемся геноциде палестинцев и разжигании войны израильским режимом в регионе.

Представитель МИД посоветовал лондонским властям использовать свое влияние для пресечения агрессии и преступлений «оккупационного режима», вместо выдвижения безосновательных обвинений и вводящих в заблуждение утверждений.

Багаи также, упомянув о том, что Лондон предоставляет убежище некоторым террористическим группам и организациям, которые, злоупотребляя понятием свободы слова, систематически пропагандируют насилие, терроризм и ненависть, напомнил о международно-правовых обязательствах всех государств по борьбе с терроризмом и подстрекательством к насилию.

Глава британской внутренней разведки в среду, без предоставления каких-либо доказательств, обвинил Иран в заговоре против Англии и повторил избитое утверждение о том, что лица, связанные с Тегераном, угрожают оппонентам иранского режима на территории Англии.