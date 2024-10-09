Три военнослужащих Израиля тяжело ранены в результате утренних операций "Хезболлы"

Ливанское движение "Хезболла" в своем первом заявлении в среду, 9 октября, сообщило, что в поддержку палестинского народа в секторе Газа и их доблестного и благородного сопротивления, а также для защиты Ливана и его народа, бойцы Исламского сопротивления в 12:15 произвели взрыв бомбы среди группы сионистских военных.

Бойцы Исламского сопротивления после этого взрыва вступили в столкновение с сионистскими военными, которые намеревались продвинуться в сторону района Блида, в результате чего несколько сионистских военнослужащих были ранены.

В рамках другой операции сегодня, в 4:55 утра, "Хезболла" провела атаку на группу сионистских военных, которая намеревалась продвинуться в сторону района "Эль-Лабуна", применяя ракеты и артиллерию, и вынудила их к отступлению.

Армия Израиля сегодня утром сообщила, что три военнослужащих были тяжело ранены в ходе текущих столкновений на границе с Ливаном.