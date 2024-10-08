Спикер парламента: Мы не допускаем агрессии против Ирана

Галибаф отметил сдерживающую мощь Ирана в борьбе с любой угрозой против страны, заявив, что естественно, миссия всех нас в Исламской Республике заключается в установлении стабильной безопасности.

Глава исполнительной власти Ирана добавил, что с начала формирования Исламской революции и до сегодняшнего дня персидской стране определенно удалось выполнить этот важный и основополагающий долг при любых обстоятельствах.

Галибаф подтвердил, что Иран не стремится завоевать другую страну и создать угрозу безопасности. «Наша сила активного сдерживания такова, что мы не допустим агрессии против нашей страны», добавил он.