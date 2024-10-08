8 окт. 2024 г., 18:59
Journalist ID: 2177
??????? ID: 85622038
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2 Persons

Спикер парламента: Мы не допускаем агрессии против Ирана

8 окт. 2024 г., 18:59
??????? ID: 85622038
Спикер парламента: Мы не допускаем агрессии против Ирана

Тегеран, 8 октября. ИРНА — Наша сила активного сдерживания такова, что мы не допустим агрессии против нашей страны, сказал спикер парламента Исламской Республики Иран Мохамд Багер Галибаф.

Галибаф отметил сдерживающую мощь Ирана в борьбе с любой угрозой против страны, заявив, что естественно, миссия всех нас в Исламской Республике заключается в установлении стабильной безопасности.

Глава исполнительной власти Ирана добавил, что с начала формирования Исламской революции и до сегодняшнего дня персидской стране определенно удалось выполнить этот важный и основополагающий долг при любых обстоятельствах.

Галибаф подтвердил, что Иран не стремится завоевать другую страну и создать угрозу безопасности. «Наша сила активного сдерживания такова, что мы не допустим агрессии против нашей страны», добавил он.

2 Persons

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