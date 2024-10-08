"Народы региона твердо верят в политику сопротивления. Операция "Буря Аль-Аксы" стала началом изменения Ближнего Востока благодаря присутствию и роли сопротивления, сказал он во вторник во время своего выступления.

По его словам, целью оккупантов перед битвой "Буря Аль-Аксы" — положить конец сопротивлению и геноциду палестинского народа. "Враг не сражается, а убивает человечество и свободные нации. Если бы не американская поддержка, агрессия Израиля прекратилась бы в течение месяца", отметил он.

Заместитель Генсека Хезболлы добавил, что сопротивление противостоит оккупантам широким фронтом.

"Сопротивление Газы легендарно, оно стабильно в течение года и способно стать стабильным еще больше. Сопротивление Газы и Западного берега, а также операции на оккупированных территориях показывают, что палестинскую нацию и сопротивление невозможно победить", подчеркнул он.

"Иран нацелился на сердце Тель-Авива с помощью операций «Правдивое обещание-1» и «Правдивое обещание -2», и это показывает, что Иран полон решимости поддерживать сопротивление", сказал шейх Наим Касем.

"Мы победим Израиль, и он не достигнет своих целей", резюмировал он.