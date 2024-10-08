8 окт. 2024 г., 15:48
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85621859
T T
2 Persons

Шейх Наим Касем: мы победим Израиль

8 окт. 2024 г., 15:48
Новости ID: 85621859
Шейх Наим Касем: мы победим Израиль

Тегеран, 8 октября. ИРНА — Сионистский враг, США и Запад пытаются оказать на нас давление и запугать, но мы никогда не будем бояться или запугивать, потому что мы дети мученика и хозяина оси сопротивления Хасана Насраллы, и мы будем победить сионистский режим, заявил заместитель генерального секретаря партии шейх Наим Касем.

"Народы региона твердо верят в политику сопротивления. Операция "Буря Аль-Аксы" стала началом изменения Ближнего Востока благодаря присутствию и роли сопротивления, сказал он во вторник во время своего выступления.

По его словам, целью оккупантов перед битвой "Буря Аль-Аксы" — положить конец сопротивлению и геноциду палестинского народа. "Враг не сражается, а убивает человечество и свободные нации. Если бы не американская поддержка, агрессия Израиля прекратилась бы в течение месяца", отметил он.

Заместитель Генсека Хезболлы добавил, что сопротивление противостоит оккупантам широким фронтом.

"Сопротивление Газы легендарно, оно стабильно в течение года и способно стать стабильным еще больше. Сопротивление Газы и Западного берега, а также операции на оккупированных территориях показывают, что палестинскую нацию и сопротивление невозможно победить", подчеркнул он.

"Иран нацелился на сердце Тель-Авива с помощью операций «Правдивое обещание-1» и «Правдивое обещание -2», и это показывает, что Иран полон решимости поддерживать сопротивление", сказал шейх Наим Касем.

"Мы победим Израиль, и он не достигнет своих целей", резюмировал он.

2 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .