Иранская женская команда завоевала четыре золотые медали и одну серебряную медаль, а мужская команда завоевала три золотые медали, одну серебряную и две бронзовые медали на соревнованиях, которые проходили с 1 по 6 октября в Южной Корее.
Верховный лидер поздравил сборную Ирана по тхэквондо с победой на чемпионате мира
8 окт. 2024 г., 14:04
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Тегеран, 8 октября. ИРНА — Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи направил поздравительное послание женской и мужской юношеским командам за их выдающееся выступление на чемпионате мира по тхэквондо 2024 года в Чхунчхоне, Южная Корея.
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