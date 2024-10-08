8 окт. 2024 г., 13:46
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Иран направил в Сирию гуманитарную помощь для ливанских беженцев

8 окт. 2024 г., 13:46
??????? ID: 85621677
Иран направил в Сирию гуманитарную помощь для ливанских беженцев

Тегеран, 8 октября, ИРНА – Генеральный секретарь Общества Красного Полумесяца Ирана Мейсам Афшар сообщил о доставке третьего груза гуманитарной помощи Исламской Республики Иран для ливанцев, пострадавших от войны.

«После сбора народных денежных и неденежных пожертвований, был отправлен крупный гуманитарный груз для ливанцев, пострадавших от войны, в Сирию», - заявил Афшар.

По его словам, существует готовность к созданию экстренного лагеря для ливанцев, пострадавших от войны и беженцев в Дамаске.

«В случае необходимости полевой госпиталь Красного Полумесяца готов оказать помощь дорогому народу Ливана, пострадавшему от войны», - добавил он.

Груз гуманитарной помощи иранского народа с товарами первой необходимости и гигиеническими принадлежностями, собранными Красным Полумесяцем Ирана, был направлен в Ливан в пятницу, 4 октября.

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