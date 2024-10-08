Арагчи: правительство Ирана придерживается твердого обязательства защищать палестинские идеалы

Правительство Ирана продолжит поддерживать принципы и цели Палестины, заявил Арагчи во вторник, выступая на встрече по операции «Буря Аль-Акса» в Тегеране.

Иранские операции «Правдивое обещание 1» и «Правдивое обещание 2» продемонстрировали, что любые агрессивные действия будут встречены решительным ответом Ирана, добавил он.

Конечно, операция преподала урок сионистскому режиму, отметил глава иранской дипломатии.

Иранский министр добавил, что достижения операции «Буря Аль-Акса» не следует игнорировать.

«Мы советуем сионистскому режиму не испытывать волю Ирана», — сказал он, добавив, что любая атака на Иран встретит сокрушительный ответ.

Исламская Республика не сомневается и не спешит с ответом, сказал он, предупредив, что любая атака на инфраструктуру Ирана встретит твердый ответ.

Говоря о своем недавнем региональном туре, Арагчи сказал, что его визиты в Сирию и Ливан призваны доказать, что Иран всегда будет поддерживать эти страны.