МИД Ирана: операция Буря Аль-Аксы стал поворотным моментом в истории борьбы палестинского народа против оккупации

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что прошло семьдесят шесть лет с тех пор, как узурпация палестинской земли и вопиющее нарушение основных прав угнетенного народа, особенно права на самоопределение и права на жизнь, ранили душу и дух исламской уммы и всех свободных народов, а также стали причиной хронического и постоянного вызова миру и стабильности в регионе.

«В течение десятилетий оккупации палестинской земли оккупационный и апартеидный сионистский режим проводил политику геноцида и перемещения палестинского народа и осквернения исламских святынь при прямой и косвенной поддержке своих западных сторонников, особенно США, в оккупированной Палестине», — добавили в нем.

Министерство иностранных дел Ирана подчеркнуло, что действия палестинского сопротивления, предпринятые год назад 7 октября 2023 года под названием операция «Буря Аль-Аксы», стали поворотным моментом в истории законной борьбы палестинского народа против оккупации и угнетения со стороны сионистского режима.

«Операция «Буря Аль-Аксы» стала вспышкой исторического гнева палестинцев против восьми десятилетий оккупации, убийств и геноцида», — добавили в нем.

Министерство иностранных дел Ирана отметило, что за последний год «мы стали свидетелями продолжения и усиления политики геноцида, массовых убийств и организованного терроризма со стороны агрессивного сионистского режима» против палестинского народа в секторе Газа и на Западном берегу, а также против ливанского народа.