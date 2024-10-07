Аракчи: на любые авантюры Израиля будет дан решительный ответ.

Сегодня министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты провели телефонный разговор, в котором обсудили последние события в регионе.

Стороны в ходе беседы подчеркнули необходимость активизации дипломатических усилий по прекращению агрессии Израиля против Ливана и Газы, а также оказания гуманитарной помощи беженцам.

Министр иностранных дел Ирана, упомянув свою недавнюю поездку в Бейрут, охарактеризовал состояние сил сопротивления в Ливане как удовлетворительное и подчеркнул полную готовность сил сопротивления к противостоянию возможному наземному вторжению израильской армии.

Аракчи также подчеркнул: «Исламская Республика Иран не стремится к эскалации напряженности и войне в регионе, однако и не боится войны и ответит решительно и адекватно на любые новые действия и авантюры Израиля».