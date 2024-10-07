Багаи: бездействие СБ в отношении Израиля имеет серьёзные последствия для международной безопасности

Эсмаил Багаи осудил агрессивные военные действия израильского режима в отношении Сирии и призвал к решительным действиям на региональном и международном уровнях для прекращения этих агрессий и привлечения оккупационного режима к ответственности.

Он, указав на продолжающийся геноцид палестинцев в Газе, широкомасштабную агрессию против Ливана и неоднократные военные нападения на Сирию со стороны оккупационного режима, назвал сохранение этой ситуации и бездействие Совета Безопасности ООН перед лицом разжигания войны израильским режимом Израиля серьёзным нарушением мира и стабильности в регионе и имеющим серьёзные последствия для международного мира и безопасности.

Представитель МИД назвал агрессии оккупационного режима против исламских и арабских стран признаком присущей этому режиму воинственности и экспансионизма и подчеркнул ответственность США и других западных сторонников режима за совершение им нарушений международного права и международных преступлений.