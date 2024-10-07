7 окт. 2024 г., 20:35
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Багаи: бездействие СБ в отношении Израиля имеет серьёзные последствия для международной безопасности

7 окт. 2024 г., 20:35
??????? ID: 85620921
Багаи: бездействие СБ в отношении Израиля имеет серьёзные последствия для международной безопасности

Тегеран, 7 октября, ИРНА – Официальный представитель МИД заявил, что бездействие Совета Безопасности ООН перед лицом разжигания войны израильским режимом является серьёзным нарушением мира и стабильности в регионе и влечёт за собой серьёзные последствия для международного мира и безопасности.

Эсмаил Багаи осудил агрессивные военные действия израильского режима в отношении Сирии и призвал к решительным действиям на региональном и международном уровнях для прекращения этих агрессий и привлечения оккупационного режима к ответственности.

Он, указав на продолжающийся геноцид палестинцев в Газе, широкомасштабную агрессию против Ливана и неоднократные военные нападения на Сирию со стороны оккупационного режима, назвал сохранение этой ситуации и бездействие Совета Безопасности ООН перед лицом разжигания войны израильским режимом Израиля серьёзным нарушением мира и стабильности в регионе и имеющим серьёзные последствия для международного мира и безопасности.

Представитель МИД назвал агрессии оккупационного режима против исламских и арабских стран признаком присущей этому режиму воинственности и экспансионизма и подчеркнул ответственность США и других западных сторонников режима за совершение им нарушений международного права и международных преступлений.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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