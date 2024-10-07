Три тысячи суннитских учёных Ирана направили письмо Лидеру в поддержку операции «Верное обещание 2»

В письме, адресованном лидеру революции, говорится: «Теперь, под Вашим мудрым и решительным руководством, после периода достойного самообладания, могучая рука героического Корпуса стражей Исламской революции Ирана поразила сердце оккупированных территорий вечером 1 октября огнём гнева исламской уммы и божественного воинства. Это принесло утешение скорбящим семьям шахидов, беззащитному народу Палестины и всем борцам за свободу в мире, а стойким бойцам в Священном Кудсе дало новые силы и неутомимую решимость в борьбе с проклятым сионистским режимом до конца его позорного существования, как незаконнорожденного дитя мирового империализма».

Далее в письме говорится: «Мы, группа имамов мечетей и проповедников суннитского населения страны, как служители Корана и исламских знаний, последователи пути единства и джихада разъяснения, выражаем глубокую благодарность за Ваши просветительские выступления и смелые проповеди на прошлой пятничной молитве в Тегеране, за подтверждение верности идеалам имама Хомейни и шахидам, и за следование за этим великим вождём. Мы выражаем свою сердечную благодарность за успешную операцию «Верное обещание 2», проведённую героическим Корпусом стражей ислама и доблестными вооружёнными силами Исламской Республики Иран против оккупационного и младенцев убивающего режима, Вашему мудрому лидерству, командирам и воинам на пути Аллаха».