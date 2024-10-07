7 окт. 2024 г., 15:09
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Заместитель командующего силами «Аль-Кудс»: Каани здоров, чувствует себя хорошо и продолжает работать

7 окт. 2024 г., 15:09
??????? ID: 85620649
Заместитель командующего силами «Аль-Кудс»: Каани здоров, чувствует себя хорошо и продолжает работать

Тегеран, 7 октября, ИРНА – Заместитель командующего силами «Аль-Кудс» Ирадж Масджеди, отвечая на многочисленные вопросы о судьбе командующего Каани, заявил, что он здоров, чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Он также заявил: «Израиль, после зверского убийства людей в Газе, теперь нацелился на «Хезболлах»,  главную опору сопротивления и защитника Газы.  Война началась с взрывов пейджеров. Затем они убили лидера сопротивления, и сегодня они ежедневно убивают мирных жителей в южном пригороде Бейрута (Дахия).»

Заместитель командующего силами «Аль-Кудс» отметил, что израильский режим, после бойни в Газе и нападения на «Хезболлах»,  не смог добиться успеха в наземной операции и теперь мстит жителям южного пригорода Бейрута. 

«Несмотря на потери среди военнослужащих оккупационного режима,  им не удалось сломить сопротивление. Поэтому они вторглись в Ливан.  Хотя с момента окончания войны сопротивления в Газе прошёл год,  готовность к сопротивлению возросла,  «Хамас» на 90% готов к новой войне», - отметил он.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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