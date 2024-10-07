Заместитель командующего силами «Аль-Кудс»: Каани здоров, чувствует себя хорошо и продолжает работать

Он также заявил: «Израиль, после зверского убийства людей в Газе, теперь нацелился на «Хезболлах», главную опору сопротивления и защитника Газы. Война началась с взрывов пейджеров. Затем они убили лидера сопротивления, и сегодня они ежедневно убивают мирных жителей в южном пригороде Бейрута (Дахия).»

Заместитель командующего силами «Аль-Кудс» отметил, что израильский режим, после бойни в Газе и нападения на «Хезболлах», не смог добиться успеха в наземной операции и теперь мстит жителям южного пригорода Бейрута.

«Несмотря на потери среди военнослужащих оккупационного режима, им не удалось сломить сопротивление. Поэтому они вторглись в Ливан. Хотя с момента окончания войны сопротивления в Газе прошёл год, готовность к сопротивлению возросла, «Хамас» на 90% готов к новой войне», - отметил он.