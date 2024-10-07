Официальный представитель правительства: израильский режим не должен переступать черту

Фатемэ Мохаджерани во вторник в эксклюзивном интервью ИРНА, подчеркнув необходимость единства между всеми ветвями власти в правительстве, сказала: «Мы благодарны нашим братьям в вооруженных силах, которые вернули чувство национальной гордости иранскому народу».

Представитель правительства сказала, что операция «Верное обещание 2» была проведена с согласия и ведома Президента как главы Высшего совета безопасности, и министр обороны, как один из членов совета, сыграл в этом важную роль.

Мохаджерани, подчеркнув, что Иран не отступит от защиты своих национальных интересов, сказала: «Надеемся, что израильский режим получил достаточно сдерживающих сигналов и не будет переходить дозволенные границы».