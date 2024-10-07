7 окт. 2024 г., 12:54
Новости ID: 85620431
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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ХАМАС: 7 октября — поворотный пункт в борьбе против оккупантов

7 окт. 2024 г., 12:54
Новости ID: 85620431
ХАМАС: 7 октября — поворотный пункт в борьбе против оккупантов

Тегеран, 7 октября, ИРНА – Движение исламского сопротивления Палестины (ХАМАС) подчеркнуло, что 7 октября является исторической вехой в борьбе палестинского народа против израильских оккупантов.

Как сообщает телеканал «Аль-Джазира», в своем заявлении по случаю первой годовщины операции «Буря Аль-Аксы» ХАМАС заявил: «операция «Буря Аль-Акса» стала естественным ответом на планы сионистов, направленные на уничтожение палестинской проблемы».

Это движение, отметив, что «израильский враг с 7 октября и в течение последнего года совершал чудовищные преступления и массовые убийства, развязав ужасающую геноцидную войну против народа Газы», добавило: «сопротивление великого палестинского народа в секторе Газа и его поддержка сопротивления сорвали все планы оккупантов по изгнанию и уничтожению прав и чаяний палестинского народа».

В другой части заявления говорится:  «преступления подлых убийств, которые совершает израильский оккупационный режим против лидеров и символов сопротивления, лишь усиливают нашу мощь, стойкость и решимость противостоять оккупационному режиму».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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