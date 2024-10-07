ХАМАС: 7 октября — поворотный пункт в борьбе против оккупантов

Как сообщает телеканал «Аль-Джазира», в своем заявлении по случаю первой годовщины операции «Буря Аль-Аксы» ХАМАС заявил: «операция «Буря Аль-Акса» стала естественным ответом на планы сионистов, направленные на уничтожение палестинской проблемы».

Это движение, отметив, что «израильский враг с 7 октября и в течение последнего года совершал чудовищные преступления и массовые убийства, развязав ужасающую геноцидную войну против народа Газы», добавило: «сопротивление великого палестинского народа в секторе Газа и его поддержка сопротивления сорвали все планы оккупантов по изгнанию и уничтожению прав и чаяний палестинского народа».

В другой части заявления говорится: «преступления подлых убийств, которые совершает израильский оккупационный режим против лидеров и символов сопротивления, лишь усиливают нашу мощь, стойкость и решимость противостоять оккупационному режиму».