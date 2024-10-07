Армия Израиля сообщила о гибели 728 своих военнослужащих за прошедший год

Армия сионистского режима сообщила, что с 7 октября прошлого года по настоящее время 728 израильских военнослужащих погибли. Согласно предоставленным данным, 346 из этих военнослужащих были убиты в боях внутри сектора Газа, которые начались 27 октября.

Как признала армия Израиля, за последний год 4,576 военнослужащих получили ранения, из которых состояние 696 оценивается как тяжелое.

Аналитики полагают, что в ходе текущих боевых действий в секторе Газа сионисты прилагали значительные усилия для манипуляции статистикой своих потерь.