Йемен: операция «Буря Аль-Аксы» был законным шагом

Главоне из выступления лидера движения "Ансар Аллах":

— операция «Буря Аль-Аксы» является законным действием и естественным результатом палестинской борьбы.

— Газа продержалась без помощи целый год, а во время Второй мировой войны крупные страны не выдержали и нескольких недель против вторжения.

— И это при том, что воздушный и морской мост США в помощь сионистскому врагу не прекратился в течение этого года.

— Убийство больниц Аль-Маадани и Аль-Шифа, школы Аль-Фахура, лагерей Джабалия, Аль-Насират и Аль-Маваси никогда не будет изгладено из памяти человечества, и их проклятие падет на сионистов.

— Амбиции сионистского врага никогда не остановятся в Палестине, а распространятся на остальные соседние с Палестиной страны с целью установления контроля над всем регионом.

— Буря Аль-Аксы положила конец коротким войнам врага и ввергла режим в изнурительные войны, которые истощили бы его и его сторонников.