6 окт. 2024 г., 18:10
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Международное сообщество должно серьезно и эффективно противостоять «Гитлеру новой эпохи»

6 окт. 2024 г., 18:10
??????? ID: 85619678
Международное сообщество должно серьезно и эффективно противостоять «Гитлеру новой эпохи»

Тегеран, 6 октября. ИРНА — Представитель министерства иностранных дел осудил продолжение израильских преступлений в Ливане и Палестине, призвав международное сообщество серьезно и эффективно противостоять Гитлеру новой эпохи, то есть Нетаньяху, и преступным лидерам сионистского режима.

Представитель министерства иностранных дел Исмаил Багаи в воскресенье решительно осудил продолжение сионистским режимом бесчеловечных преступлений и убийств мирных жителей в Ливане и Палестине.

Он отметил, что нападения сионистского режима в последние дни на святые места, школы, мечети и медицинские учреждения в Палестине и Ливане с использованием оружия, подаренного Соединенными Штатами, напоминают общественности о преступлениях ИГИЛ.

По его словам, убийства мирных жителей и разрушение гражданских объектов и инфраструктуры являются неотъемлемой частью идей сионизма и такфиризма.

«Продолжение политики террора и массовых убийств против палестинского народа является ярким примером военных преступлений и преступлений против человечности, и вполне уместно, чтобы международное сообщество серьезно и эффективно воздало должное Гитлеру новой эпохи, то есть Нетаньяху, и криминальные лидеры сионистского режима ", сказал он.

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