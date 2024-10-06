Международное сообщество должно серьезно и эффективно противостоять «Гитлеру новой эпохи»

Представитель министерства иностранных дел Исмаил Багаи в воскресенье решительно осудил продолжение сионистским режимом бесчеловечных преступлений и убийств мирных жителей в Ливане и Палестине.

Он отметил, что нападения сионистского режима в последние дни на святые места, школы, мечети и медицинские учреждения в Палестине и Ливане с использованием оружия, подаренного Соединенными Штатами, напоминают общественности о преступлениях ИГИЛ.

По его словам, убийства мирных жителей и разрушение гражданских объектов и инфраструктуры являются неотъемлемой частью идей сионизма и такфиризма.

«Продолжение политики террора и массовых убийств против палестинского народа является ярким примером военных преступлений и преступлений против человечности, и вполне уместно, чтобы международное сообщество серьезно и эффективно воздало должное Гитлеру новой эпохи, то есть Нетаньяху, и криминальные лидеры сионистского режима ", сказал он.