Иракское сопротивление атаковало три важных объекта в Израиле

В своем заявлении иракское исламское сопротивление сообщило: «В рамках продолжения сопротивления оккупации, в поддержку палестинского и ливанского народов и в ответ на массовое убийство мирных жителей, включая женщин, детей и стариков, сегодня утром в суббота с помощью беспилотников были атакованы три стратегических объекта на севере оккупированных территорий».

В заявлении подчеркивается намерение продолжать и расширять атаки на позиции израильского режима.

В течение последних недель и месяцев иракское сопротивление также наносило удары по важным объектам в Эйлате, расположенном на юге Израиля.

В результате крупнейшей атаки беспилотников иракского исламского сопротивления, проведенной в пятницу по военной базе армии израильского режима в оккупированных Голанских высотах, 25 военнослужащих получили ранения и погибли.