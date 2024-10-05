5 окт. 2024 г., 17:58
Новости ID: 85618501
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иракское сопротивление атаковало три важных объекта в Израиле

5 окт. 2024 г., 17:58
Новости ID: 85618501
Иракское сопротивление атаковало три важных объекта в Израиле

Тегеран, 5 октября, ИРНА – Иракское исламское сопротивление заявило о нанесении удара по трем стратегическим объектам на севере Израиля.

В своем заявлении иракское исламское сопротивление сообщило:  «В рамках продолжения сопротивления оккупации, в поддержку палестинского и ливанского народов и в ответ на массовое убийство мирных жителей, включая женщин, детей и стариков, сегодня утром в суббота с помощью беспилотников были атакованы три стратегических объекта на севере оккупированных территорий».

В заявлении подчеркивается намерение продолжать и расширять атаки на позиции израильского режима.

В течение последних недель и месяцев иракское сопротивление также наносило удары по важным объектам в Эйлате, расположенном на юге Израиля.

В результате крупнейшей атаки беспилотников иракского исламского сопротивления, проведенной в пятницу по военной базе армии израильского режима в оккупированных Голанских высотах,  25 военнослужащих получили ранения и погибли.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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