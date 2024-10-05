Шумный протест британцев в поддержку Газы и Ливана

Огромное количество участников этой акции протеста, которая состоялась накануне первой годовщины войны против Газы, скандируя антиизраильские лозунги, потребовали прекращения войны и немедленного установления перемирия в Газе и Ливане. Участники, представляющие различные национальности и религии, неся флаги Палестины и Ливана, скандировали: «Покончите с оккупацией!», «Освободите Палестину!», «Прекратите нападения на Ливан!». Они также несли плакаты с надписями, призывающими к справедливости, прекращению апартеида и немедленному прекращению войны.

Протестующие сначала собрались на площади Рассел в центре Лондона, выражая солидарность с угнетённым народом Палестины и Ливана, а затем промаршировали к офису премьер-министра Великобритании. Это двадцатая акция протеста сторонников Палестины в Великобритании с начала войны в Газе.