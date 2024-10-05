5 окт. 2024 г., 17:35
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Шумный протест британцев в поддержку Газы и Ливана

5 окт. 2024 г., 17:35
??????? ID: 85618482
Шумный протест британцев в поддержку Газы и Ливана

Тегеран, 5 октября, ИРНА – Десятки тысяч сторонников Палестины сегодня, в субботу, вышли на улицы центра Лондона, осуждая преступления израильского режима в Газе и Ливане и выражая солидарность с народами этих регионов.

Огромное количество участников этой акции протеста, которая состоялась накануне первой годовщины войны против Газы, скандируя антиизраильские лозунги, потребовали прекращения войны и немедленного установления перемирия в Газе и Ливане. Участники, представляющие различные национальности и религии, неся флаги Палестины и Ливана, скандировали: «Покончите с оккупацией!», «Освободите Палестину!», «Прекратите нападения на Ливан!».  Они также несли плакаты с надписями, призывающими к справедливости,  прекращению апартеида и немедленному прекращению войны.

Протестующие сначала собрались на площади Рассел в центре Лондона, выражая солидарность с угнетённым народом Палестины и Ливана, а затем промаршировали к офису премьер-министра Великобритании. Это двадцатая акция протеста сторонников Палестины в Великобритании с начала войны в Газе.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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