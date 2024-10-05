5 окт. 2024 г., 17:16
Новости ID: 85618467
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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В Дамаске состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Ирана с президентом Сирии

5 окт. 2024 г., 17:16
Новости ID: 85618467
В Дамаске состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Ирана с президентом Сирии

Тегеран, 5 октября, ИРНА – Заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран, находящийся с визитом в Сирии, встретился с президентом страны. Стороны обсудили различные региональные и международные вопросы.

Сегодня днём в суббота Аббас Аракчи встретился и провёл переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.

Утром сегодня, Эсмаил Бакаи, пресс-секретарь министерства иностранных дел, сообщил на своей странице в социальной сети «X» о прибытии Аракчи в Сирию, написав: «Министр иностранных дел Аракчи и его делегация прибыли в Дамаск с официальным визитом».

По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел, в ходе этой поездки Аракчи проведет встречи с высокопоставленными сирийскими чиновниками и обсудит с ними двусторонние отношения и региональные события.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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