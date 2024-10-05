В Дамаске состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Ирана с президентом Сирии

Сегодня днём в суббота Аббас Аракчи встретился и провёл переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.

Утром сегодня, Эсмаил Бакаи, пресс-секретарь министерства иностранных дел, сообщил на своей странице в социальной сети «X» о прибытии Аракчи в Сирию, написав: «Министр иностранных дел Аракчи и его делегация прибыли в Дамаск с официальным визитом».

По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел, в ходе этой поездки Аракчи проведет встречи с высокопоставленными сирийскими чиновниками и обсудит с ними двусторонние отношения и региональные события.