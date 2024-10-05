5 окт. 2024 г., 16:50
Новости ID: 85618450
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Посол Ирана в Ливане рассказал о террористическом акте израильского режима с использованием пейджеров

5 окт. 2024 г., 16:50
Новости ID: 85618450
Посол Ирана в Ливане рассказал о террористическом акте израильского режима с использованием пейджеров

Тегеран, 5 октября, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Ливане заявил, что израильский режим разместил пейджеры с взрывчаткой в рамках шпионской операции в сотрудничестве с некоторыми европейскими странами, постоянно декларирующими приверженность правам человека.

Можтаба Амани в телевизионном интервью заявил: «прошло уже около 16 дней с момента этого инцидента, и вопреки некоторым сообщениям, у меня нет проблем со зрением.  Я лечусь от травмы руки, но повреждения не привели к инвалидности. Надеюсь, что пострадавшие получили незначительные травмы».

Амани подчеркнул: «они разместили эти устройства со взрывчаткой в рамках шпионской операции в сотрудничестве с некоторыми европейскими странами, которые постоянно декларируют приверженность правам человека.  Существуют различные теории относительно причин выбора именно этого времени для проведения операции, но в любом случае это было деяние, противоречащее законам войны и международному праву, и даже рассматривающееся как акт массового убийства».

Он сказал: «среди погибших и раненых были дети, у которых были эти устройства, или которые находились в месте их нахождения.  Получив уведомление, они направлялись к ним, чтобы посмотреть сообщение.  Такой пейджер был и в моем рабочем кабинете, хотя я обычно не обращал на него внимания, так как другие сотрудники посольства пользовались этим. Но в тот день я случайно нажал кнопку, и пейджер взорвался у меня в руках».

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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