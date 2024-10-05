Посол Ирана в Ливане рассказал о террористическом акте израильского режима с использованием пейджеров

Можтаба Амани в телевизионном интервью заявил: «прошло уже около 16 дней с момента этого инцидента, и вопреки некоторым сообщениям, у меня нет проблем со зрением. Я лечусь от травмы руки, но повреждения не привели к инвалидности. Надеюсь, что пострадавшие получили незначительные травмы».

Амани подчеркнул: «они разместили эти устройства со взрывчаткой в рамках шпионской операции в сотрудничестве с некоторыми европейскими странами, которые постоянно декларируют приверженность правам человека. Существуют различные теории относительно причин выбора именно этого времени для проведения операции, но в любом случае это было деяние, противоречащее законам войны и международному праву, и даже рассматривающееся как акт массового убийства».

Он сказал: «среди погибших и раненых были дети, у которых были эти устройства, или которые находились в месте их нахождения. Получив уведомление, они направлялись к ним, чтобы посмотреть сообщение. Такой пейджер был и в моем рабочем кабинете, хотя я обычно не обращал на него внимания, так как другие сотрудники посольства пользовались этим. Но в тот день я случайно нажал кнопку, и пейджер взорвался у меня в руках».