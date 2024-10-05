Иран: скоро будет запущен землесъёмочный спутник «Косар»

Хасан Саларие сегодня, в субботу, на церемонии открытия Всемирной недели космоса, рассказывая о космической отрасли страны, относительно спутника «Косар», пояснил: «некоторое время назад спутник Чамран-1 был успешно запущен и выведен на орбиту, выполняя свои задачи; в ближайшем будущем будет запущен разгонный блок Саман (для увеличения высоты орбиты спутников), а также мы запустим три землесъёмочных спутника: Косар, Толу-3 и Зафар-2, чтобы они вместе сформировали спутниковую систему».

Саларие, рассказывая о будущих планах космической отрасли страны, добавил: «мы планируем на следующий год провести тестовые запуски спутниковой системы IOT (Интернет вещей) в сотрудничестве с частным сектором. Эта спутниковая система позволит использовать спутниковую связь в местах, где отсутствует наземная инфраструктура для получения информации. Эта система обеспечит возможность получать информацию в кратчайшие сроки, что позволит ускорить принятие решений в кризисных ситуациях».