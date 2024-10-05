5 окт. 2024 г., 16:11
??????? ID: 85618413
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран: скоро будет запущен землесъёмочный спутник «Косар»

5 окт. 2024 г., 16:11
??????? ID: 85618413
Иран: скоро будет запущен землесъёмочный спутник «Косар»

Тегеран, 5 октября, ИРНА – Глава Организации космического пространства Ирана заявил, что запуск разгонного блока Саман-2, запуск спутников Толу-3 и Зафар-2 в рамках космической системы и системы спутников IOT являются одними из важнейших программ космической отрасли страны, и скоро будет запущен землесъёмочный спутник «Кусор».

Хасан Саларие сегодня, в субботу, на церемонии открытия Всемирной недели космоса, рассказывая о космической отрасли страны,  относительно спутника «Косар», пояснил: «некоторое время назад спутник Чамран-1 был успешно запущен и выведен на орбиту, выполняя свои задачи; в ближайшем будущем будет запущен разгонный блок Саман (для увеличения высоты орбиты спутников), а также мы запустим три  землесъёмочных спутника: Косар, Толу-3 и Зафар-2, чтобы они вместе сформировали спутниковую систему».

Саларие, рассказывая о будущих планах космической отрасли страны, добавил:  «мы планируем на следующий год провести тестовые запуски спутниковой системы IOT (Интернет вещей) в сотрудничестве с частным сектором. Эта спутниковая система позволит использовать спутниковую связь в местах, где отсутствует наземная инфраструктура для получения информации.  Эта система обеспечит возможность получать информацию в кратчайшие сроки, что позволит ускорить принятие решений в кризисных ситуациях».

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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