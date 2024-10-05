Операция "Буря Аль-Аксы" поставила оккупационный режим на путь упадка, заявил арабский аналитик

«То, что Сопротивление сделало 7 октября, стало ярким примером полного изменения соотношения сил в бою», - заявил Аль-Акра, отметив, что операция "Буря Аль-Аксы" восстановила политическую значимость вопроса Палестины.

«Это вызывает сожаление, что накануне годовщины операции "Буря Аль-Аксы" продолжается массовое убийство, в результате которого число жертв превысило 41 тысячу, а сотни тысяч человек получили ранения. Дома и мечети в Газе разрушены, и международное сообщество остается в молчании», - сказал аналитик.

Как отметил Аль-Акра, операция "Буря Аль-Аксы" представляет собой беспрецедентное военное достижение в истории борьбы с Израилем, но это достижение не должно ограничиваться лишь числом погибших, раненых и захваченных оккупантов, хотя эти цифры имеют значительную важность.

По его словам, операция "Буря Аль-Аксы" поставила оккупационный режим на путь упадка и является бурей, которая унесет Израиль с собой и не остановится с установлением перемирия.