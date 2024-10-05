5 окт. 2024 г., 13:55
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Аракчи: существуют инициативы по прекращению огня в Ливане и Газе

5 окт. 2024 г., 13:55
??????? ID: 85618191
Аракчи: существуют инициативы по прекращению огня в Ливане и Газе

Тегеран, 5 октября, ИРНА – Министр иностранных дел заявил, что существуют инициативы по прекращению огня в Ливане и в Газе, и по этому поводу ведутся консультации, которые, надеемся, приведут к результату.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, по прибытии в Сирию заявил журналистам: «Цель моего визита в Дамаск – продолжение консультаций по региональным событиям. В Бейруте мы провели очень важные переговоры с ливанскими официальными лицами».

Он сказал: «Для дальнейших консультаций и переговоров мы продолжим диалог в Дамаске с представителями сирийского правительства. Мы всегда тесно консультировались со своими друзьями в сирийском правительстве по поводу региональных событий. Наиболее важный вопрос сегодня – это прекращение огня в Ливане, особенно в Газе».

Аракчи добавил: «В этой области существуют инициативы, ведутся консультации, и мы надеемся, что они увенчаются успехом. Но, к сожалению, враждебность и преступления израильского режима продолжаются. Как мы и считали изначально, израильский режим не знает другого языка, кроме языка силы, войны и преступлений, и он продолжает свои преступления каждый день в Бейруте, на юге Ливана и в Газе. Это требует коллективных усилий мирового сообщества для прекращения этих преступлений».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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