Аракчи: существуют инициативы по прекращению огня в Ливане и Газе

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, по прибытии в Сирию заявил журналистам: «Цель моего визита в Дамаск – продолжение консультаций по региональным событиям. В Бейруте мы провели очень важные переговоры с ливанскими официальными лицами».

Он сказал: «Для дальнейших консультаций и переговоров мы продолжим диалог в Дамаске с представителями сирийского правительства. Мы всегда тесно консультировались со своими друзьями в сирийском правительстве по поводу региональных событий. Наиболее важный вопрос сегодня – это прекращение огня в Ливане, особенно в Газе».

Аракчи добавил: «В этой области существуют инициативы, ведутся консультации, и мы надеемся, что они увенчаются успехом. Но, к сожалению, враждебность и преступления израильского режима продолжаются. Как мы и считали изначально, израильский режим не знает другого языка, кроме языка силы, войны и преступлений, и он продолжает свои преступления каждый день в Бейруте, на юге Ливана и в Газе. Это требует коллективных усилий мирового сообщества для прекращения этих преступлений».