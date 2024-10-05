После операции «Буря аль-Аксы» час за часом сокращается срок существования израильского режима, заявил иранский политик

В субботу на специальной пресс-конференции Асгар Джахангир, выразив соболезнования в связи с гибелью высокопоставленного Сейеда Хасана Насраллаха, генерального секретаря ливанской партии Хезболла, заявил: «Дети имама и Лидера революции будут противостоять любой агрессии против страны и национальных интересов и заставят врага раскаяться в своих действиях».

Продолжая свои выступления, Джахангир, указывая на приближающуюся годовщину операции «Буря аль-Аксы», сказал: «Ровно год назад произошла законная самооборона палестинского народа, и после этого мы видим, как час за часом сокращается срок существования израильского режима, и близится рассвет победы. И хотя в течение этого времени израильский режим продолжал свои зверские действия и преступления в Газе, мы должны понимать, что для достижения высоких целей нужно платить цену».

Официальный представитель судебной власти выразил надежду на «скорую полную ликвидацию израильского режима – этой злокачественной опухоли в регионе».