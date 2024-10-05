1. Иран утверждает, что ракетный ответ Израилю является законным, легитимным и логичным в ответ на недавние теракты Израиля. Что вы думаете об этих действиях Ирана?

Полностью с эти согласен. Более того, ИРИ проявила сдержанность, когла сразу не ответила на убийство 31 июля в Тегеране руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хания. Как мне представляется, США смогли убедить иранское руководство, что закончат миром конфликт в секторе Газа. Но этого не произошло ни в Каире, ни в Дохе. Конечно, основная вина за это лежит на премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху. Администрация Байдена его полностью не контролирует, поэтому нельзя было верить ее представителям.

К сожалению, в Тель-Авиве это было воспринято как слабость. В результате израильские спецслужбы в тесном сотрудничестве с ЦРУ совершили акты государственного терроризма в Ливане и Сирии в форме взрывов пейджеров, а самое главное ЦАХАЛ убило 27 сентября 2024 года в Бейруте генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насралла и заместителя командующего КСИР и командующего силами «Кудс» в Ливане генерала Аббаса Нилфорушана.

Когда стало очевидно, что ни США, ни Израилю верить нельзя, ИРИ была вынуждена нанести ракетный удар по израильским военным и разведывательным объектам.

2. Как заявил в Тегеране помощник президента России по сирийским делам господин Лаврентьев, Израиль нарушил все красные линии. Как в этой ситуации избежать большой войны в регионе?

Б. Нетаньяху очень хочет втянуть Иран в большую войну на Ближнем Востоке. Только в этом случае США окажут, вопреки собственным национальным интересам, военную поддержку ЦАХАЛ. Этого допустить нельзя. РФ и ИРИ обязаны оказать ливанскому движению «Хезболла» масштабную помощь (поставки оружия, оказание помощи специалистами и т.п.), но через Сирийскую Арабскую армию.

Однако сейчас много зависит от масштабного ответного удара Израиля.

3. Будет ли Израиль реагировать на ракетный ответ Ирана? Как вы оцениваете уровень реакции Израиля?

Теперь стал неизбежен ответный удар Израиля, который может быть эффективным лишь при совместных действиях с США (в частности, американцы могут предоставить ЦАХАЛ необходимое для нанесения авиационного удара количество самолетов-топливозаправщиков). Однако более вероятно, что США будут уклоняться от прямого вовлечения в вооруженный конфликт с Ираном.

Многое будет зависеть и от целей израильского удара. Если ЦАХАЛ нанесет его по объектам нефтяной инфраструктуры ИРИ или другим важным объектам, то неизбежен ответ Ирана по израильским экономическим объектам. В результате обмен ударами будет продолжен, что может привести между ними к силовому противостоянию. Это несет собой рис втягивания в вооруженный конфликт США, поэтому администрация Байдена будет настаивать на ограниченном ударе Израиля по Ирану.