Иран призвал международное сообщество привлечь Израиль к ответственности

Направив два отдельных письма Президенту Международного комитета Красного Креста и Верховному комиссару ООН по правам человека, Бахрейни осудил недавние нападения израильского режима на Ливан и призвал к немедленной реакции международного сообщества на агрессию и международные преступления израильского режима, а также к привлечению режима к ответственности за эти преступления.

Иранский дипломат, осудив нападения сионистского режима в Бейруте, которые привели к гибели генерального секретаря «Хезболлы» Сейеда Хасана Насраллы и его соратников, включая генерала Аббаса Нильфурушана, назвав их ярким примером нарушения прав человека.

Он подчеркнул необходимость привлечения израильского режима к ответственности за эти преступления, отметив правовые и политические последствия этого действия для международного сообщества.

Посол Ирана в Женеве отметил использование Израилем американского оружия в этих нападениях, заявив, что это свидетельствует о прямой причастности западных стран, особенно США, к военным действиям Израиля.