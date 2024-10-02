После этой церемонии и в связи с убийством Насраллы и накануне первой годовщины операции «Буря-Аль-Аксы» боевиками Исламского сопротивления Палестины на этой неделе Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи возглавит пятничную молитву в пятницу 13 октября в Тегеране в мечети Имама Хомейни.
Верховный лидер проведет на этой неделе пятничную молитву
2 окт. 2024 г., 19:22
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Тегеран, 2 октября. ИРНА — Церемония поминовения покойного лидера движения Хезболлы Хасана Насраллы и его спутников, в том числе генерала Нилфорошана проведет Верховный лидер Исламской революции в пятницу, 13 октября, в 10:30 в мечети Имама Хомейни.
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