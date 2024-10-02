Верховный лидер проведет на этой неделе пятничную молитву

После этой церемонии и в связи с убийством Насраллы и накануне первой годовщины операции «Буря-Аль-Аксы» боевиками Исламского сопротивления Палестины на этой неделе Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи возглавит пятничную молитву в пятницу 13 октября в Тегеране в мечети Имама Хомейни.