2 окт. 2024 г., 17:18
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Новости ID: 85615889
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СМИ: 14 израильских военных погибли в столкновениях с "Хезболлой" на границе Ливана

2 окт. 2024 г., 17:18
Новости ID: 85615889
СМИ: 14 израильских военных погибли в столкновениях с "Хезболлой" на границе Ливана

Тегеран, 2 октября. ИРНА — Армия обороны Израиля потеряла 14 военнослужащих в столкновениях с бойцами движения "Хезболла" на юге Ливана, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на данные от израильских военных источников.

Израильские военные источникы сообщили телеканалу Sky News Arabia, что число погибших израильских военнослужащих в столкновениях с бойцами вооруженных формирований "Хезболлах" на границе с Ливаном выросло до 14. 

Ранее телеканал «Аль-Манар» сообщил о столкновениях между боевиками «Хезболлы» и сионистскими военными, проникшими в город с восточной стороны «Марон ар-Рас», в результате которых был убит сионистский офицер.

Кроме того, ранее сообщалось, что в ходе перестрелок в приграничных районах Эль-Эдейса и Марун-эр-Рас, где были устроены засады, погибли 4 военных, около 20 получили ранения. 

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