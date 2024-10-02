СМИ: 14 израильских военных погибли в столкновениях с "Хезболлой" на границе Ливана

Израильские военные источникы сообщили телеканалу Sky News Arabia, что число погибших израильских военнослужащих в столкновениях с бойцами вооруженных формирований "Хезболлах" на границе с Ливаном выросло до 14.

Ранее телеканал «Аль-Манар» сообщил о столкновениях между боевиками «Хезболлы» и сионистскими военными, проникшими в город с восточной стороны «Марон ар-Рас», в результате которых был убит сионистский офицер.

Кроме того, ранее сообщалось, что в ходе перестрелок в приграничных районах Эль-Эдейса и Марун-эр-Рас, где были устроены засады, погибли 4 военных, около 20 получили ранения.