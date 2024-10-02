В Йемене заявили, что поток иранских ракет порадовал всех свободолюбивых людей мира

"Исламская умма испытала огромную боль и скорбь, услышав известие о мученической кончине великого командира Хасана Насраллы", сказал он на церемонии в память о лидере Хезболлы.

Абдулазиз бин Хабтур, член Высшего политического совета Йемена, зачитал текст заявления Махди Аль-Машата:

Ось сопротивления ясно заявила, что, несмотря на мученическую смерть этого великого полководца, она едина и продолжит противостоять всем заговорам.

Ливан, Йемен и Ирак ответили на преступление сионистского режима, и поток иранских ракет порадовал всех свободолюбивых людей мира. Мы участвуем в этой битве изо всех сил, чтобы защитить Палестину и Ливан.

Нет необходимости беспокоиться за ось сопротивления, и мы подчеркиваем продолжение нашей поддержки всеми доступными средствами до освобождения от сионистского проекта и возвращения Палестины и Иерусалима.