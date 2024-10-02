Российский эксперт-международник назвал ракетный удар Ирана по Израилю законным и легитимным

Это был очень адекватный, я бы даже сказал блестящим ответом на подлость сионистского режима.

Я считаю, что Исламская Республика Иран имеет права и в рамке закона осуществит свое неотъемлемое право на самооборону, как это предусмотрено статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, и в ответ на неоднократные военные агрессии сионистского режима и на мученическую смерть лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и заместителя командующего КСИР Аббаса Нилфорушана.

Законный, рациональный и легитимный ответ. Поэтому думаю, что легитимный ответ на посягательство на национальный суверенитет Исламской Республики Иран был должным образом осуществлён.

По разным причинам Иран долго откладывал удары по Израилю на фоне заявлений, звучавших со стороны США и Европы, обещавших прекращение боевых действий, если Тегеран откажется от атаки. Но, как показали последние события, ни одно обещание не было выполнено, Израиль не только не прекратил огонь, но и начал вторжение в Ливан. В Тегеране во время этого поняли и приняли соответствующий очень верный и выверенный решение – наказать агрессора. Потому что агрессор другой язык не понимает.

Вот вам пожалуйста, по предварительным данным, в результате операции более 80 процентов запущенных ракет поразили цели в Израиле. По моим данным, это очень хороший результат.