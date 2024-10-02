Пезешкиан: если сионисты допустят ошибку, они получат гораздо более сокрушительный ответ

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду на заседании кабинета министров.

"Эта почетная операция, которая еще раз продемонстрировала всему миру национальную гордость иранцев, была проведена в соответствии с международными нормами и в ответ на преступление этого режима в убийстве Исмаила Хании в нашей стране, а также убийство Хасана Насраллы и ряда командиров сопротивления", сказал Пезешкиан, комментируя операцию иранских вооруженных сил против Израиля.

Он отметил, что после убийства Хании в Тегеране, которое было явным нарушением суверенитета и национальной безопасности Ирана, западные страны продолжали призывать Тегеран проявлять сдержанность и обещали немедленно установить прекращение огня в секторе Газа. "Мы не предпринимали никаких действий в надежде, что геноцид угнетенного и невинного жителей Газы прекратится, но этот преступный и кровожадный режим не только продолжал убивать женщин и детей, но и распространил масштаб своих преступлений на Ливан, и подорвав пейджеры в руках простых людей создал катастрофу, и самое интересное то, что те же самые страны, которые заявляют о правах человека, которые призывали нас проявлять сдержанность, молчали перед действиями этого режима", пояснил он.

Иранский президент отметил, что операция вооруженных сил Исламской Республики Иран еще раз доказала, что их предполагаемый железный купол хрупче стекла.

Пезешкиан также раскритиковал двойное поведение и бездействие международных организаций и западных стран в отношении преступлений сионистского режима. " На ГА ООН премьер-министр этого преступного режима, чьи руки запятнаны кровью десятков тысяч угнетенных палестинских женщин и детей, публично угрожал нашей стране, но другие страны хранили молчание", напомнил он.

"Действительно позорно, что международные ассамблеи и западные страны легко позволяют преступнику совершать самые гнусные преступления, а затем уничтожают права человека и человеческое достоинство", добавил президент.

"Мы не ищем войны, но мы не боимся войны и не знаем никаких границ для сохранения безопасности, авторитета и чести нашего народа и страны", резюмировал он.