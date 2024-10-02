Иран: Удар по Израилю был осуществлён в рамках права на самооборону

Министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре с министрами иностранных дел Англии, Франции, Германии и некоторых других стран обсудил вчерашние ракетные операции вооруженных сил Исламской Республики Иран, а также напряженность в Газе и Ливане.

«Иран лишь воспользовался своим правом на законную оборону на основании статьи 51 Устава ООН и сделал целью исключительно военные базы и [объекты] безопасности», - отметил Аракчи, указав на более двух месяцев сдерживания Ирана после убийства Исмаила Хании в Тегеране, а также на продолжающееся разжигание войны этим режимом в Газе и его расширение на территорию Ливана, что до сих пор привело к гибели более 42 тысяч мирных жителей в Газе и Ливане.

«Операция завершена, однако если сионистский режим намеривается предпринять ответные действия, наш ответ будет более жестким, - подчеркнул иранский дипломат. - Исламская Республика Иран не стремится к эскалации напряженности и войне, хотя и не боится войны».