Лидер Ирана: удары фронта сопротивления по ослабевающему сионистскому режиму станут более разрушительными

Аятолла Хаменеи, подчеркнув, что гибель Сайида Хасана Насраллы усилит мотивацию и прочность фронта сопротивления по всему миру, заявил: "С Божьей помощью, удары фронта сопротивления по изнуренному и слабеющему сионистскому режиму станут более сокрушительными".

Хаменеи