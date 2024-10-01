Лидер Ирана: удары фронта сопротивления по ослабевающему сионистскому режиму станут более разрушительными
1 окт. 2024 г., 20:14
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Аятолла Хаменеи, подчеркнув, что гибель Сайида Хасана Насраллы усилит мотивацию и прочность фронта сопротивления по всему миру, заявил: "С Божьей помощью, удары фронта сопротивления по изнуренному и слабеющему сионистскому режиму станут более сокрушительными".
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