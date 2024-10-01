Послание соболезнования аятоллы Хаменеи в связи с гибелью иранского командира, который был убит вместе с Сайидом Хасаном Насраллой

Полный текст послания следующий:

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Доблестный и мыслящий командир, генерал-лейтенант Аббас Нильфорушан, да помилует его Аллах, присоединился к Аллаху в результате атак проклятого сионистского режима на пригород Бейрута.

Да пребудут мир и милость Аллаха над этим ушедшим на пути Аллаха.

Гибель на пути Аллаха является великой милостью для него, ведь он провел свою жизнь в борьбе за то, чтобы воздвигнуть знамя ислама.

Я выражаю поздравления и соболезнования достойной семье и уважаемым коллегам этого дорогого ушедшего и прошу Божественной милости для всех них.